Disney ya reveló el primer teaser trailer de la adaptación cinematográfica con actores de carne y hueso de su clásico animado "Aladino" (Aladdin).

La película de fantasías y aventuras inspirada en Las Mil y Una Noches estará dirigida por el británico Guy Ritchie donde Mena Massoud interpretará al protagonista, Naomi Scott será la princesa Jasmín, y Will Smith será el Genio de la lámpara.

Se espera su estreno en Estados Unidos para el 24 de mayo de 2019.

Watch the new teaser-trailer for @DisneyAladdin. In theaters May 24th, 2019. #Aladdin pic.twitter.com/Wt5ZFBf0kr