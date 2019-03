Disney cede: James Gunn dirigirá Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Disney cedió y decidieron recontratar a James Gunn como director y guionista de la próxima entrega de los Guardianes de la Galaxia, informó Deadline.

El realizador audiovisual fue despedido en julio de 2018 luego que una campaña ultraderechista reflotara viejas bromas de mal gusto que escribió en Twitter hace años, con el fin de dañar su carrera por sus posturas políticas contra Donald Trump.

Los cabecillas del estudio apreciaron la reacción de Gunn luego de su despido, quien inmediatamente pidió perdón señalando que "mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, esfuerzos fallidos y desafortunados por ser provocadores (...) Los he estado lamentando por muchos años, no solo porque fueron estúpidos, nada graciosos, tremendamente insensibles, y ciertamente no provocativos como esperaba".

Gunn escribirá y dirigirá la secuela del Escuadrón Suicida para Warner y DC Comics, para luego dedicarse a producir Guardianes de la Galaxia Vol. 3.