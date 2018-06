Discusión entre concejala UDI y Daniel Matamala fue resuelta por la RAE

Hasta la Real Academia Española tuvo que intervenir en una llamativa discusión por Twitter entre la concejala de Colina con el periodista de CNN Chile, Daniel Matamala.



El debate surgió cuando Soledad Vial Cummins (UDI) emplazó al comunicador por la editorial del 10 de junio, en donde este cuestionaba lo ocurrido con el caso La Polar.



Al respecto, la concejala le recordó si había hecho lo mismo con respecto a lo ocurrido con la Universidad Arcis y su vinculación con el Partido Comunista.



"Por favor, Daniel, deja de ser activista político de izquierda y empieza a hacer periodismo. Ustedes son los que han echado a perder el periodismo en Chile", comentó la militante gremialista, dando pie a un debate acerca de las editoriales.



En eso, Vial Cummins expresó que "la opinión es siempre subjetiva. Y dije que la ‘editorial’ debe hacerla el dueño del medio. Éso (SIC)", por lo que llegó la réplica de Matamala haciendo hincapié en el error al tildar el pronombre demostrativo.



Curiosamente, la concejala aseveraba que el periodista estaba tratando de centrar la discusión en un tema ortográfico en el que, a su juicio, estaba equivocado el comunicador. Para ello, la militante UDI adjuntó un supuesto documento de la Real Academia Española para defender su postura.

Un debate sin mayor sentido, hasta que la propia RAE intervino y desmintió a Vial Cummins, manifestando no solo que los demostrativos carecen de tilde, sino que el escrito compartido no era veraz.

#RAEconsultas Es incorrecto escribir «eso» con tilde. Los demostrativos neutros «esto», «eso», «aquello» no llevan tilde diacrítica porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes, por lo que no hay riesgo de ambigüedad.