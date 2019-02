Director ejecutivo del 13 confiesa: 'Nos pegamos un cuevazo con los Backstreet Boys'

El director ejecutivo de Canal 13, Javier Urrutia, habló con ADN sobre lo que han dejado las primeras noches del Festival de Viña del Mar, con el fracaso de Jani Dueñas como uno de los grandes protagonistas.

Sobre el abucheo a Dueñas el ejecutivo reflexionó: "Varias personas leyeron la rutina de Jani y muchos se rieron. Estábamos convencidos que se comería la Quinta y no fue así. Le fue mal, muy mal, y eso demuestra que esto puede cambiar día a día. Es para evaluar lo que ocurre con situaciones como estas".

En esa línea Urrutia confesó un hecho sobre uno de los grupos más esperados para este festival. "Nos pegamos un cuevazo cuando decidimos traer a los Backstreet Boys. Ellos no eran los números uno en los Billboard y hoy si lo son. Este es el único festival que tiene a los número uno, no hay otro que lo tenga", lanzó.

Sobre por qué no trajeron a Luis Miguel a la Quinta Vergara, confesó que "me dio lata no tener a Luis Miguel en el Festival, pero al mismo tiempo fue una situación que tomamos en conciencia. Veníamos viendo lo mal que lo estaba haciendo en los conciertos en México y decidimos no traerlo. Me tocó ver dos conciertos de él en nuestro país y uno de ellos fue impecable. Si yo tuviera la garantía de que va brindar un espectáculo fenomenal lo traemos de inmediato, pero no me animé. El tipo a veces se manda shows increíbles y otras veces no. Era riesgoso".

Finalmente el directivo se refirió a los animadores del certamen. "A Martín (Cárcamo) lo he visto como me lo imaginé que iba a ser, canchero, súper crecido. Lo ha hecho increíblemente bien con María Luisa (Godoy), con una soltura fantástica y sin copiar a nadie. A mí me parece fenomenal que bailen y bajen con la gente. Ellos continuan conversando con el público en los comerciales y lo han hecho de gran forma", cerró.