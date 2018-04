Director de Marvel confirmó que trabaja en live-action de Akira

El director de Marvel, Taika Waititi, reveló que actualmente está trabajando en una adaptación a imagen real de Akira, película cuyos derechos actualmente pertenecen a Warner Bros.

En conversación con Dazed, el realizador admitió que está en una fase temprana de realización y "no he comenzado a darle vueltas en mi cabeza realmente todavía".

"Lo que yo quería era una adaptación del manga", enfatizó en referencia a la obra de Katsuhiro Otomo.





Waititi señaló que esta saga no necesita ningún remake -una de las cosas más temidas por los fanáticos- y relató que siempre le advierten "¡No toques esa película!", pero admite que "me gusta, porque no estoy rehaciendo la película".

"Quiero volver al manga. Mucha gente sigue sin haber leído los seis grandes tomos que componen esta obra y hay una gran historia en la que introducirse… Es tan rica", insistió.

El realizador de Marvel confesó ser un gran fan de la película desde que su madre lo llevó a verla en el cine con 13 años, una experiencia que "me cambió la vida".





Según Deadline, esta adaptación tendría detrás la productora Mad Chance de Andrew Lazar (Francotirador, Space Cowboys) y Appian Way Productions (The Revenant), y se rodaría en Manhattan.

Akira es una película de ciencia ficción de 1988 escrita y dirigida por el creador del manga homónimo, Katsuhiro Otomo. Relata la historia del pandillero motorista, Shotaro Kaneda, que en un Tokio futurista trata de rescatar a su amigo Tetsuo de experimentos científicos secretos.

Ese año, se trató de una auténtica superproducción que costó unos 7 millones de dólares. Actualmente es un referente de la animación japonesa y considerada por muchos como una película de culto.