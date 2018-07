Director de "Los últimos Jedi" borró 20 mil tuiteos para no darle "municiones" a los trol

Luego que Disney despidiera a James Gunn (director de Guardianes de Galaxia) por unos tuits que escribió entre 2008 y 2009, Rian Johnson (responsable de Los últimos jedi y de la próxima trilogía del universo Star Wars), borró cerca de 20 mil mensajes de su cuenta de Twitter personal, todos aquellos anteriores al 25 de febrero de 2018.

Ante las especulaciones sobre los motivos para la decisión (una orden de Disney, mensajes que podrían complicarlo), fue el mismo director de Looper quien entregó las razones de su determinación.

"No creo que haya tuiteado nada malo, pero son nueve años de cosas escritas en gran medida como algo efímero", dijo Johnson en Twitter.

"Si la nueva norma es que los trols escudriñan para buscar municiones, es una movida de '¿por qué no?'", agregó.

No official directive at all, and I don’t think I’ve ever tweeted anything that bad. But it’s nine years of stuff written largely off the cuff as ephemera, if trolls scrutinizing it for ammunition is the new normal, this seems like a “why not?” move.