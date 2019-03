Director de 'Leaving Neverland': 'Se aceptó como algo normal que Jackson durmiera con niños'

El documental "Leaving Neverland" conmocionó a todo el mundo, porque dos de las víctimas retratan los abusos que sufrieron a manos de Michael Jackson.

Dan Reed, su director, entregó detalles de la filmación en entrevista con El País. "Los herederos de Jackson no paran de propagar información descontexualizada o manipuladora. Quieren desarmar las acusaciones del documental y armar a los integristas. Y eso que la película no les contradice, porque no habla de las estupideces que dicen", apuntó.

Respecto a Wade Robson y Jimmy Safechuck, el líder del proyecto aseguró que "no me queda duda de que dicen la verdad. Luego, mi equipo y yo comprobamos cada dato minuciosamente. Todo encajaba. Y al final, algo que me salva es que el documental no va de Jackson, sino de las familias a las que sedujo".

Consultado por las conductas del fallecido artista, el jefe de la trama indicó que "nadie niega que durmiese con niños, probablemente una docena de ellos. Y sin embargo nadie hizo nada. Él era sexualmente activo. Su música no es asexual. Y sin embargo, el hecho de que durmiese cada noche de su vida adulta con menores, a puerta cerrada y con la alarma activada para que nadie entrase, se aceptó como algo normal. Es como para cuestionarse la cordura de la gente que le rodeaba".

Además, Reed realizó una potente afirmación sobre el popular cantante. "Tengo mucha curiosidad por entender cómo aquel hermoso niño pequeño acabó convertido en un depredador sexual, por eso estoy escuchando sus canciones".