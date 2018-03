Director de la Orquesta del festival y su futuro en él: Estoy listo, paso el dato

Tras el despido de Álex Hernández de Chilevisión, luego de no continuar con la licitación del festival de Viña del Mar, el director de la orquesta del certamen y quien también quedó sin fuente laboral, Carlos Figueoa, habló con el Ciudadano ADN.

Con mucha emoción recordó cómo funcionó durante estos ocho el festival, ya que para él lo más importante de toda esta experiencia fue el enriquecerse de sus compañeros y crear lazos que no podrán disolverse con facilidad.

Sin embargo, aseguró que "estoy con un poquito de tristeza por el hecho de desarmar a un equipo de seres humanos increíbles que conocí en estos años, que marcaron un poco la línea que siguió el festival de Viña con mucho amor", expresó Figueroa.

La desvinculación de Álex Hernández tocó muy a fondo a sus compañeros de trabajo, sobre todo para el director de la orquesta, quien señaló que "en particular me parece mala su desvinculación, no estoy de acuerdo. Para mí, es un director que cualquier canal de televisión quisiera tener", comentó.

Aún cuando mucha gente se quejó y quedó desconforme con Viña 2018, Figueroa cree que todo el mundo es muy crítico, sea para bien o para mal, donde ellos también hacen su "mea culpa", pero que muchas veces no es suficiente para darle en el gusto a la gente.

Así paso con Jamiroquai, banda que no fue enfocada en su totalidad por las cámaras de la Quinta, lo que provocó que el "monstruo" virtual se despertara y disparara duras críticas hacia la producción del certamen. Figueroa indicó que "Jamiroquai en ese sentido tuvo una mirada distinta desde dirección, pero en términos generales estuvo bien".

Carlos Figueroa también quedó sin casa televisiva y sin trabajo, por lo que cuando fue consultado sobre su disponibilidad para ser parte de la supuesta nueva alianza que supuestamente estará a cargo de la ejecución de Viña 2019, aseguró "estar listo", incluso pasó el dato para que alguien lo tome en cuenta.

Esto, porque para él el festival es algo "muy importante" en su vida, y también porque "siempre estoy armando cosas para crear y así plantear cuestiones para un proyecto que es de todos", sostuvo.

"Una de las gracias de este equipo es que todos podíamos proponer, así fue estos ocho años", enunció Figueroa.

Cree que Álex Hernández podría tomar la dirección en cualquier canal, ya sea en la alianza que hay entre TVN, Canal 13 y FOX o en un canal cualquiera, dado que “uno termina amando tanto este proyecto. Lo amamos”, dijo.

Lo más importante para él, es que la señal televisiva que tome la dirección del "gran fiesta nacional" no lo vean como algo para generar plata, si no que tomen el cariño que todos le tienen y hagan algo que valga la pena.

"Hay una historia muy linda y un final feliz muy lindo con Viña", concluyó.