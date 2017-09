Director de La La Land llega a Netflix con nueva serie musical

Damien Chazelle, director ganador del Oscar por La La Land, filmará dos capítulos de la serie “The Eddy”, producida por Netflix.

El programa de ocho episodios lleva a Chazelle devuelta al musical, esta vez con París como telón de fondo en vez de Los Ángeles.

La trama gira alrededor de un club nocturno y las personas que lo tienen como hábitat: el dueño, la banda, los comensales.

Chazelle dirigirá dos de los capítulos, además de producir y coescribir la serie. Junto con él, el texto llevará la firma de Jack Thorne (This is England, Wonder) y Alan Poul (Six feet under, The Newsroom)

"Siempre he soñado con rodar en París, así que estoy doblemente emocionado de estar haciendo equipo con Jack, Glen y Alan en esta historia, y emocionado de que hayamos encontrado un hogar para ello en Netflix", dijo el director.