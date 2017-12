Director de colegio negó que haya delito después de ser acusado de estar con 5 alumnas en su casa

Marcelo Merenda, director de la escuela Florencio Molina Campos, ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, se vio envuelto en un gran escándalo luego de que el padre de una de sus alumnas lo encontrara junto a cinco de ellas en una cabaña.

El grupo de adolescentes había planeado una semana de descanso en una casa de cercana a la ciudad argentina, ya que no habían podido realizar el tradicional viaje de egresados, y un día después de haberse instalado se les sumó Merenda, quien justamente no se presentó a trabajar ese día en el colegio alegando "razones personales".

Fue uno de los padres de una de las menores quien descubrió al director junto a las cinco chicas adentro de una pileta luego de ir al establecimiento para verificar como estaban. Furioso, tomó del brazo a su hija y se la llevó a los gritos del lugar.

Sin embargo, su enojo fue aún mayor al enterarse que al otro día Merenda se había reincorporado a la escuela como si nada hubiese pasado, por lo que decidió denunciarlo.

Tras esta situación, el propio docente salió a aclarar lo sucedido, negando de plano haber incurrido en algún delito.

"No tengo relación con ninguna alumna y no he comnetido ningún delito".

En esa línea, Merenda añadió sobre el padre que lo insulto que "me decía que estaba haciéndome el vivo, me empieza a insultar, a decir un montón de cosas. Habrá pensando que yo iba a seducir a alguien pero no sé, se equivocó".

El docente decidió presentar la renuncia a su cargo este lunes, aunque por algunos errores todavía no ha sido aceptada.