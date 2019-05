Dino Inostroza tras su expulsión de Resistiré: 'Solamente reaccioné porque ella trató de ahorcarme'

Esta semana, finalmente se mostró en televisión la expulsión de Dino Inostroza de Resistiré, luego de agredir a Aída Nizar y dejarla sangrando, tras una tensa competencia de equipos.

En conversación con el portal de Mega, el amigo de Alexis Sánchez comentó que "como yo sabía que no había tenido la intención de pegarle, estaba súper tranquilo. Siento que a lo mejor uno en caliente reacciona mal. Yo no soy de golpear a las mujeres… solamente reaccioné porque ella trató de ahorcarme y me enterró las uñas, como ya lo había hecho antes a otras de mis compañeras. Creo que tuve una reacción automática del cuerpo y no pensé que eso iba a terminar con mi expulsión", comentó.

Si bien esta agresión fue duramente criticada en redes sociales, hubo varios fanáticos del reality de Mega y MTV que repararon en el hecho de que la española igual lo había agredido, tal como se vio en pantalla y como Inostroza explicó al portal.

"No me excuso en eso, pero quizá la falta de alimento… Traté de reaccionar porque pensé que la señora me podía ahorcar", explicó el licenciado en Administración Pública y Contabilidad.

Es más, Dino manifestó que "durante el encierro tuve una participación muy amigable con mis compañeros. Yo igual sufrí una agresión por parte de (Alex) Caniggia, y después de que pasó todo, lo tomamos con humor… Siento que las medidas que tomaron conmigo obviamente son las que dice el contrato. Sobrepasé los límites sin querer. Hubiera sido Aída o cualquier mujer, yo no soy de reaccionar así".

También confesó que no tuvo la posibilidad de disculparse con Nizar, pero de todas maneras asumió el grave error que había cometido. "No me siento orgulloso por lo que pasó, y espero que nadie imite esa actitud en sus casas. Y que los seguidores me perdonen", concluyó.