Dino Gordillo se comparó con Patricia Maldonado y disparó contra todos tras su paso por Viña

Tras su paso exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, donde logró llevarse las Gaviotas de Oro y de Plata, Dino Gordillo habló con ADN sobre lo que generó su actuación en el país.

Al respecto, comenzó diciendo que "fue mucho más de lo que esperaba. Yo nunca he sido falso, soy el que dice las cosas de frente, como la Paty Maldonaldo. Me importa un rábano a quien le duela, pero lo digo y no lo hablo por atrás".

En esa línea, comentó cómo fue el día después de su último paso por Viña. "Hoy la gente la he tenido encima, pidiéndome fotos y felicitándome, dándome las gracias por la rutina y que todo había sido maravilloso".

Tras ello, el humorista comenzó a disparar contra la prensa. "Los famosos noteros que quieren sobresalir, deben entender que soy alguien que tiene una gran trayectoria y merezco respeto. Quizás sea la orden de alguien, pero al final van a ser rechazados por todos, y es un daño que les están haciendo".

"Mi hija vio un reportaje de La Tercera que decía 'La decadencia de un comediante', lo que encuentro de una bajeza y ordinariez que yo no la entiendo. Al igual que en La Cuarta, que había una nota que decía 'El Monstruo destruyó a Diño Gordillo', que claramente estaba escrita de antes. Duró como 15 o 20 minutos y después la sacaron, ósea la tenían preparada de antes. Es como cuando años atrás destruyeron a José Alfredo Fuentes", agregó sobre los medios de comunicación.

Sobre la permormance que hizo con su mujer, a quién le pidió matrimonio arriba del escenario, indicó: "Yo tenía miedo de hacer lo que hice con mi mujer, porque al otro día no iba a faltar el chabacano que diga, 'lo hizo para dar lástima' , pero lo hice y quedé muy feliz por cómo se dio todo".

¿La pasate muy mal los días previos por lo que estás contando? "No, para nada, siempre estuve muy tranquilo. Lo que pasa es que un periodista de Chilevisión lo único que hizo fue atacarme y yo me quedé callado y le dije que no le respondería. Le dije 'flaco tienes que llegar a la hora'. Pasó esto y la misma prensa lo terminó rechazando. Después se quedó enojado en una esquina y el imbécil me habla de nuevo y me dice que hicieramos un segundo round, pero tenía un aliento desagradable y estaba en estado alcoholico", lanzó.

¿Tu eres un hombre que acepta las críticas? "Por supuesto que sí. Si tu ves una película que no te gusta, la cambias, lo mismo pasa por el que me ve a mí, si no les gusto, que no me vean y todo sigue estando bien", sostuvo Gordillo.

¿En qué momento del show te relajaste y sentiste que habías conquistado al público? "Yo entré nervioso porque nunca me había pasado que antes de actuar la gente se parara a aplaudirme. Pero lo que encuentro una falta de respeto y no me gusta, es ese famoso salón vip para los invitados, que cuando va a iniciar el espectáculo no hay nadie y están todos comiendo. Les da lo mismo quién esté arriba del escenario y hacen y deshacen como quieren", manifestó.

¿Celebraste los 49 puntos de peak? "No, porque me lo dijeron hoy. Yo no vengo a imponer rating, vengo a disfrutar. Yo cuando dije no me voy, no era porque quería ganar la Gaviota de Oro, era por lo que le tenía preparado para mi mujer, lo otro no era algo primordial para mí".

¿Es despedida con elástico la del Festival de Viña" "No, es definitivo. No volveré a presentarme en la Quinta Vergara", aseveró el humorista.

Finalmente, el artista hizo un particular análisis sobre su show. "Yo no dije las frases que pudieron haber molestado como hirientes, yo las hago con humor, tal como las hace Daniel Vílches. Yo tengo muchos amigos gays y los molesto, al igual que con Di Mondo, y me dicen que me aceptan todo porque saben que no digo las cosas en forma hiriente", cerró.