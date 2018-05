Dino Gordillo critica a Yerko Puchento: "Es muy cargado y se pasa de la raya en sus tallas"

El humorista Dino Gordillo en conversación con el Ciudadano ADN, desclasificó el humor que hoy por hoy existe en el país, haciendo una crítica directa a la "vulgaridad" que exponen algunos comediantes en sus rutinas.

"Mientras tu no pases a herir a alguien, puedes contar lo que quieres. Hay que saber meter el chiste, pero no caer en el ordinariez. Mi humor es de antaño y familia, no es como ahora que es más de juventud y otro tipo de tono", comenzó diciendo el "chistólogo".

Consultado sobre qué le parece el humor de Ýerko Puchento, considerando las ácidas críticas que ha tenido en redes sociales, sostuvo: "Yo quiero mucho a Daniel Alcaíno, pero cuando el tejo queda pasado, ya se acaba el humor. Es muy cargado en su tallas y eso ya a la gente le está cayendo mal porque se pasa de la raya, y se ven en la obligación de cambiar la tele".

"Por ejemplo yo tengo muchos amigos gay, incluídos muchos empresarios que tienen que viajar a Europa para vivir su amor, entonces hay que respetar eso si uno hace chistes en público. Siempre hay que hacerlo con respeto", añadió exponiendo un tema que es muy común en las rutinas humorísticas.

Junto a esto, Gordillo habló de los otros tópicos que suelen ser común en los chistes: Los curas y monjas. Sobre aquello, aprovechó de contar una sopresiva experiencia personal que tuvo cuando pequeño.

"Yo viví muchas cosas cuando pequeño y vi otras también. Las monjas llegaban en moto y de noche con los curas borrachos y yo con mis amigos que tenía ahí, teníamos que estar recogiendo las botellas de pisco y copete que dejaban de la noche anterior", contó el comediante.

En esa misma línea, añadió: "En el patio interno de la iglesia botaban de todo, y otras cuestiones que no puedo decir. Nos decían que barrieramos y ordenáramos todo. Se comportaban de cualquier forma".