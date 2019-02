Dinero y lucha: así será Resistiré, el nuevo reality de Mega

Resistiré es una de las grandes apuestas de Mega para la temporada 2019, y viene con el extra de una inédita alianza con MTV, señal que lo emitirá en Sudamérica, Centroamérica y México.

Después de algunos ensayos de escaso alcance, como el chileno-argentino "El gran bartender", y del inesperado éxito internacional de "Doble tentación" a través de YouTube, el programa se convierte en el primer reality show local con proyección internacional, junto a su socio estratégico.

La propuesta está abiertamente inspirada en el formato original de MTV "Stranded with a million dollars", pero con el sello de los reality shows locales: una gran cantidad y diversidad de personajes, chilenos y extranjeros, encerrados a lo largo de varios meses, y corriendo el riesgo de terminar fuera no por ser incapaces de tolerar las condiciones extremas como en el show original, sino por las tradicionales competencias físicas. "No nos sirve que se vayan", cuenta Ignacio Corvalán, productor ejecutivo y la mente tras todos los recientes realities de la estación.

Porque la gracia de este show es ver cómo se enfrentan integrantes de vida sencilla y que tienen grandes aspiraciones con el dinero del generoso premio final, con otros –más cercanos al estereotipo del famosillo de reality de breve fama- acostumbrados a la comodidad y la aversión al esfuerzo físico o intelectual. "Va a quedar súper claro que aquí el conflicto es el trabajo en equipo versus el individualismo. Desde el día uno se va a notar eso", garantiza Corvalán.

En Resistiré, los 24 participantes serán abandonados en un refugio –propio de la Cordillera de los Andes- en el medio de la nada sin camas, baños interiores, alimentos preparados ni suministro de agua potable, pero con el medio millón de dólares que corresponde al premio final. Con ese dinero podrán comprar los artículos que necesiten para sobrevivir, pero a un valor insólito, y en una decisión que requiere un acuerdo mayoritario para concretarse. Supervivencia, democracia y lucha social: todo en uno.

Aquí, además del dinero y su conocida capacidad de deformar a las personas, el afán de cierto público por ver a personas de vida cómoda en situaciones extraordinarias parece ser parte del secreto. Resistiré promete mostrar a su casting -en el que ya hay confirmados tan diversos como el minero Mario Sepúlveda, la boxeadora Crespita Rodríguez, el amigo de Alexis Sánchez Dino Inostroza o las modelos Laura Prieto e Ignacia Michelson- bañándose por primera vez en un tranque, poniéndose de acuerdo para gastar los 1000 litros de agua de napa disponibles para varios meses, pedalear en dos bicicletas para activar el sistema que llenará el estanque que les permitirá asearse y hacer sus necesidades en las letrinas al aire libre que estarán fuera de una casa-refugio de 500 metros cuadrados, sin puertas y con ventanas rotas, en una apariencia campestre pero hostil.

La casa refugio, más sus letrinas aledañas y su piscina ecológica, fue diseñada por el escenógrafo y director de arte Matías Botto, ya experimentado en anteriores shows de este tipo. "No tiene las comodidades de los otros proyectos. Trabajamos un estilo vintage, con elementos en desuso, mobiliario en mal estado que se debe reparar, y materias primas como plástico. Es una mezcla entre casa okupa y refugio de montaña", cuenta Botto, quien asume guiños a realities anteriores, como Granjeras y Año Cero. "Pasamos por esos referentes y tratamos de despegarnos".





De hecho, gran parte del material, como las puertas, fueron recicladas de los sets de la teleserie histórica Perdona nuestros pecados. El creador de la casa se encargó de dejar "insinuaciones" para que los participantes se decídan a hacer reutilizaciones a partir de muebles a medio funcionar. Un desafío poco común para los usuales participantes de reality, pero que estarán asesorados por "monitores" (Yann Yvin en la cocina, Pablo Zúñiga en las actividades de destreza y Jordi Castell en las dinámicas de convivencia) que les darán pistas para hacer mucho con lo poco de elementos que tendrán. Sin embargo, ni ellos ni los conductores, Diana Bolocco y el actor y comediante mexicano Facundo Gómez, estarán en contacto permanente con los concursantes. "La gracia es que convivan entre ellos, porque esto es un reality de verdad", asegura con entusiasmo Bolocco. La conductora, ex Canal 13 y que con este proyecto debuta en Mega, hace énfasis en que también el equipo viene casi en su totalidad también de ese canal, donde ya trabajó con ellos en "40 y 20".

"Esto es un reality donde surgen cosas, no hay un guión", asegura Corvalán sobre este show y sus antecesores, que no han estado exentos de polémica. "Hay situaciones con las que no estamos de acuerdo, pero las recogemos porque se trata de personas comunes y corrientes, de conflictos que vemos en las noticias. El reality se hace cargo de una realidad social que se vive en Chile y el mundo".

Es por esto que la apuesta es a que el impacto sea internacional. "Las relaciones de pareja, de convivencia, son conflictos universales. Exparejas existen, tentaciones en la pareja existen, el dinero también vale en todas partes. Son temáticas y conceptos universales", reflexiona el productor intentando dar con la clave del éxito del formato al que ha dedicado casi una década. "Las historias. Siempre son las historias".



