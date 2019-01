Difunden video de Thelma Fardín y Juan Darthés en medio de una gira de 'Patito Feo'

Hace poco más de un mes que Thelma Fardín publicó un estremecedor video donde denunciaba públicamente al actor Juan Darthés por violación.

En ese entonces, la joven conocida por su papel en Patito Feo, relató que "una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me dijo: 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no".

La confesión de Fardín provocó bastante polémica, generando incluso un extenso debate en redes sociales donde pusieron en duda lo que contó.

Ahora surgió un nuevo antecedente, el cual surge del comentado grupo de detractores. Se trata de un video titulado "Escena muy misteriosa gira Patito Feo Thelma y Darthes", en el que según ellos queda en evidencia la supuesta relación entre ambos actores.

El material muestra el momento donde Laura Esquivel abraza a Darthés, quien era su padre en la serie infantil, mientras de fondo se ve cómo Farín cambia su reacción al ver el acercamiento de ambos, como si estuviera "celosa".