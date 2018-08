Difunden relato de Blanca Lewin en que detalla episodios de acoso

La actriz chilena Blanca Lewin escribió en su muro de Facebook en noviembre de 2016 un texto donde relataba episodios de acoso sexual, inspirada en el testimonio que publicó en la misma red social la actriz argentina Antonella Costa.

En un reportaje sobre la lucha feminista que desarrollan la Red de Actrices Chilenas (RACH) y la Asociación de Productoras Independientes de Chile (API), entre otras organizaciones, el periodista Daniel Olave difunde en The Clinic el relato de Lewin.

En extractos se lee: "Al director que nos filmó en largas jornadas supuestamente 'ensayando' la que era nuestra primera escena de sexo (y mi primer desnudo frontal), que no contento con eso me llamó a 'doblar' únicamente los gemidos de esa escena, para luego llevarme a casa y acosarme antes de bajarme del auto insistiendo en que 'yo quería' y 'a mi me gustaba'. Siendo una ingenua estudiante de teatro, recién ahí entendí y lo mandé a la mierda".

"Al director de fotografía (que continúa formando a nuevas generaciones de directores de fotografía) que después de otra escena con desnudo, hizo gran alarde de sacar a todo el equipo del set, mientras tenía a todos muertos de la risa y pegados al monitor, y que, luego de que mi partner de escena hiciera un chiste después del corte, los alentara a entrar celebrando al set, mientras yo aún estaba desnuda".

"Al admiradísimo cantante lírico que se permitió meterme el dedo en el culo porque 'notó' que tenía el vestido levemente descosido justo ahí. Lo denuncié ante los respetables músicos 'históricos' con los que promocionaba una hermosa gira en ese programa de televisión, y se hicieron los huevones".