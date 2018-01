Diego Maradona anunció a través de su abogado Matías Morla que no asistirá al matrimonio entre su hija Dalma y Andrés Calderelli.



La decisión del "Pelusa" ocurrió tras enterarse de que su pareja Rocío Oliva no estaba incluida en la lista de invitados.

"Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío a su casamiento y Diego dijo 'no voy. ¿Por qué?, porque no voy con mi pareja", dijo Morla en conversación con el programa Vino Para Vos.