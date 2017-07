Diego Latorre apoyó a su esposa en el programa de Tinelli tras escándalo por infidelidad

Tras el escándalo por infidelidad de Diego Latorre, el periodista deportivo se refirió por primera vez al tema y apoyó a su mujer en el programa Showmatch conducido por Marcelo Tinelli.



"Estoy bien, remando un poquito. Fue un momento feo. No salí a decir nada publicamente, porque creo que son temas muy sensibles y se resuelven en casa. Conozco las reglas del juego, pero quedan de la puerta de casa para adentro", señaló el exjugador de Boca Juniors.



Natacha Jaitt difundió audios y conversaciones privadas con Latorre, que dejaron en evidencia el engaño a su esposa Yanina Latorre. Tras la escena en el programa más visto de Argentina, la vedette manifestó: "Me cogí a un pelotudo".



Por último, el comunicador de Fox Sports le dio unas palabras de aliento a su mujer. "Felicitar a Yanina por el temple que tuvo. Se llevó la peor parte, porque ella no hizo absolutamente nada y sé lo que significa bailar cuando tenés un problema encima", cerró.