Diego Boneta terminó cantando karaoke en su cita con Mayte Rodríguez en Chile

Luego de haber estado en Colombia y México, ahora Mayte Rodríguez y Diego Boneta habrían trasladado el romance a nuestro país.

Según consigna LUN, la pareja fue vista este sábado en un bar del barrio Bellavista, en Santiago, disfrutando de una romántica cita, donde el mexicano terminó incluso cantando karaoke.



La pareja habría estado en Restaurante 040, donde comieron tapas, donde luego subieron a la azotea del local, donde se encuentra el Bar Room 09.



Foto: LUN

Allí, el músico Fernando Otárola, guitarrista encargado de la música ambiente del local, fue testigo directo de la presencia de la pareja. Además de tocar las canciones que Boneta intrpretó: My way y Fly me to the moon, de Frank Sinatra.

"Canta muy bien, bastante bien, muy parecido a Michael Bublé y encuentro que físicamente se parece un poco a él (...) Cuando terminamos de tocar los músicos, él me invitó a la mesa. Le gustó como tocaba yo. Lo encontré simpático. Compartimos una foto", compartió el músico al mencionado medio.