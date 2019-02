Diego Boneta aseguró no reconocerse al espejo una vez que terminaron las grabaciones de Luis Miguel

Diego Boneta se encuentra en Chile grabando una campaña para Paris junto a Tonka Tomicic y Mayte Rodríguez, ya que es el nuevo rostro de la multitienda.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actor mexicano, que consagró su carrera interpretando al Sol de México en Luis Miguel, la serie, reveló que sacarse el personaje es una "de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida".

Esto, porque "llevaba dos años en la piel de Luis Miguel. Fuera del set mantuve el mismo pelo, bronceado y dientes. Y cuando todo se acabó, me miré al espejo y no me reconocí. Fue muy duro psicológicamente. Tuve que volver a mis raíces haciendo cosas como escuchar la música que me gustaba previo a la producción".

Personificar al intérprete de "Suave" le costó mucho tiempo, un poco más de un año, ya que fue muy difícil "entender por qué hacía lo que hacía, cuál era la relación con el papá y la mamá. Nos fijamos en los detalles: en cómo caminaba en el escenario y afuera del escenario. Los tics que hacía en cierta edad que más grande dejó", manifestó Boneta.

Por ejemplo, "cuando tenía el pelo largo se lo tocaba constantemente, mientras que con el pelo más corto se mojaba mucho los labios".

Respecto a su primer encuentro con Luis Miguel, Diego comenta que se dio en una cena informal en la casa de Mark Burnett, productor de Survivor y The Aprentice, durante la preproducción de la serie de Netflix.

En ese entonces, Boneta definió al cantante mexicano como "un alma vieja", "alguien de la vieja escuela, de la época de Frank Sinatra. Era como su comportamiento. No sé bien cómo explicarlo, pero es la vibra de cuando conoces a alguien que tiene alma vieja, es una energía especial", aseguró.