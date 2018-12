Diana, la joven que explicó su transición de género a través de un cómic

Durante estos días se viralizó en Facebook y en comunidades LGTB, un cómic con la historia de Diana, una joven que decidió contar de manera lúdica parte de lo que ha vivido hasta ahora para poder hacer realidad su transición de género.

Presiones sociales, discriminación y el desafío de aceptarse a sí misma como mujer, fueron parte de los obstáculos que tuvo que enfrentar desde su niñez hasta la adultez, según sus ilustraciones.

"Un día mi novia me ve estresada sobre cómo salir del closet, y me ayudó diciendo que la forma en la que se hace puede variar según cómo es cada persona. Me ayudó a pensar en el cómo, más que en el cuándo. Me hizo sentido definir el cómic como un formato para dejar salir esto a toda la gente que ya conocía. Lo dejé público ya por un tema político. Los cambios también se hacen visibilizando", expresó la joven a ADN.cl

Diana asegura que la transición fue por etapas, primero se cambió de trabajo a un lugar donde supieran que era trans, “soy buena en lo que hago así que podía permitirme negociar eso”, explicó.

Luego le contó a sus padres, para después crear el cómic y publicarlo en sus redes sociales de manera privada para posteriormente hacerlo público.

"Fue de lo privado a lo público, metódicamente, cumpliendo etapas, superando angustias, enfrentando miedos, siempre con amor, comprensión, escuchándome, informándome y tratando de odiarme menos", aseguró Diana.

Finalmente la joven espera que su trabajo sea un aporte para personas que estén pasando por lo mismo. “Si logramos que sea un bastioncito de compañía para gente que la está pasando mal por su transición de género, ya cumplió su objetivo. Si logra enseñarle a alguien que hay diversas maneras de vivir una transición, doblamos el objetivo, si genera empatía en alguien que ridiculiza a la gente trans, triple objetivo", añadió.

"Y por último, si me encuentro en la calle con alguien conocido que no he visto hace tiempo y me soluciona el inmenso estrés del silencio incómodo, la mirada tipo Miranda Presley, la pregunta incómoda, la explicación y/o la evidente, aún mejor", reflexionó la joven.

Hace unos días en nuestro país se firmó el proyecto de ley que regula la identidad de género de personas trans, como Diana. Ahora podrá legalizar su nombre social. Sin embargo aún hay interrogantes sobre lo que pasará con menores entre 14 y 18 años, quienes deben contar con el permiso de sus padres para modificar su nombre.