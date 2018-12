Diana Bolocco sobre su futuro en la TV: 'Tengo muchos sentimientos encontrados'

Este miércoles finalizaron las grabaciones del programa La Ruleta de la Suerte de Canal 13, el que es conducido por Diana Bolocco, quien comienza a cerrar un ciclo en la señal televisiva.

Es por eso que el programa Intrusos abarcó el tema y reveló que la animadora lloró y recibió el cariño del público que por tanto tiempo la han acompañado.

"Ayer, Diana Bolocco grabó sus tres últimos capítulos de La Ruleta. Lloró, recibió el cariño del público… Se terminó el último capítulo y a Diana Bolocco la pusieron en el plató, le pasaron flores, lloraron, se abrazaron y todos le desearon mucha suerte", dijo Roberto van Cauvelaert.

Finalmente, Diana fue abordada por un equipo de Intrusos fuera de Canal 13, donde con voz quebrada contó que está bien, pero que no puede decir si se va a Mega o no, agregando que espera que la entiendan.

"Fue un día largo, intenso, con muchas emociones. Les agradezco por estar aquí hasta veinte para las once de la noche, y con frío. ¿Qué pasa con el verano o con la primavera? Y no, no. No tengo nada que decir", comentó.

"Hay muchos sentimientos encontrados, pero no puedo decirles ninguna palabra, ninguna", añadió.

Al ser consultada por lo que estaba sintiendo, Bolocco respondió: "Mírame la cara y te darás cuenta…".