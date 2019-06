Diana Bolocco rompió en llanto en 'Mucho Gusto' tras carta de su hermana Cecilia

En lo que fue el cierre de su primera semana como conductora del "Mucho Gusto", matinal de Mega, Diana Bolocco fue "víctima" de una broma por parte de José Miguel Viñuela y Karla Constant, quienes para festejar los primeros días de la exCanal 13, le entregaron un sobre azul.

Cuando todos pensaban que se trata del despido de Bolocco, la verdad fue que era un regalo para la también conductora del reality Resistiré de la estación televisiva privada. La carta en realidad era de su hermana Cecilia, quien la felicitaba por su llegada al matinal.

"Querida Dianita, cómo quisiera abrazarte en estos momentos. Sé que estás muy emocionada con este nuevo desafío que hoy enfrentas, y no sabes cuánto me gustaría estar a tu lado para brindar por ti y aplaudirte", partió leyendo Diana.

El exmiss universo agregó que: "Tú bien sabes el camino que he debido tomar, el cual solo me tiene lejos físicamente, porque mi alma sigue junto a ti, y a toda nuestra familia, y por lo mismo, vibro y me emociono con cada paso que das. Sé que la decisión de dejar Canal 13 fue muy difícil, por todo lo que ese canal y su gente te brindó. La extraordinaria oportunidad de expresarte y mostrarte con tu gran talento y carisma, cuando aún eras la hermana de Cecilia".

Visiblemente emocionada, Diana comentó tras la carta que: "Agradezco mucho y no sé qué decir, porque mi hermana, no puedo decir nada, sólo que la quiero, la extraño, la abrazo. Te admiro querida hermana, y sé que todo va a estar bien (…) Cuando partí en esto siempre quisieron hacer una rivalidad. Pero nosotros tenemos una diferencia de 12 años, así que ella fue como mi segunda mamá (…) somos muy cercanas y muy parecidas en muchas cosas. La admiro profundamente", cerró Bolocco.