Diana Bolocco llamó a Cristián Sánchez en pleno matinal para hacerlo callar

Este jueves se celebra el Día de los Enamorados, por lo que varios matinales nacionales dedicaron gran parte del espacio para hablar de sus relaciones amorosas, como fue el caso de Cristián Sánchez en Muy Buenos Días.

Contexto en que el animador de TVN criticó a Diana Bolocco, lo que generó que el nuevo rostro de Mega lo llamara mientras estaban en vivo para hacerlo callar, aunque siempre con el buen humor que caracteriza a la pareja.

Todo comenzó cuando Sánchez comentó que su esposa no lo esperó en la casa cuando él llego luego de una pauta a celebrar San Valentín. Es más, acusó que su mujer salió a carretear con Marcela Vacarezza hasta altas horas de la noche.

Posteriormente, arremetió contra la periodista por no ser buena para las sorpresas: "Mi mujer es tan planificada que no se le puede sorprender, porque le da como un soponcio", dijo, antes de confirmar que debieron aplazar un viaje a Argentina cuando él trató de sorprenderla.

Tras sus dichos, Diana lo llamó y entregó su propia versión de los hechos, señalando que "estoy súper feliz de levantarme en el día del amor. Prender a mi marido para ver lo bien que habla de mí, y que en media hora me haga bolsa".

Además, se refirió a su fallida celebración amorosa que tuvo lugar la noche del miércoles, indicando que "no sé cómo se asicaló, cuando yo llego, 00:30, en mi casa y hay un ser humano de mediana edad absolutamente desplomado en la cama, con la boca abierta y babeando. No sé si ustedes creen que eso es muy atractivo para celebrar el Día del Amor", arremetió contra Sánchez.

Respecto a ser sorprendida, comentó: "cómo que no me gustan las sorpresas. O sea, no me gustan, es verdad, pero voy a todas las que tú me propones. Me cuestan las sorpresas, hay harta gente que es como yo, pero voy a todas".

Finalmente, terminaron entregándose emotivos y románticos mensajes.