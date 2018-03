Diana Bolocco: "El piropo simpático no me molesta"

En entrevista con revista Caras, la periodista y conductora, Diana Bolocco, comentó acerca de si se ha sentido juzgada por las mujeres, además de dar su parecer con respecto a algunas temáticas por las que lucha el feminismo, como la cosificación de la mujer.



Al respecto, expresó que "entiendo el tema de cosificar a la mujer, pero eso ocurre cuando esta hace algo en contra de sus deseos o que está reñido con lo que quiere proyectar en su carrera, vida o como género. Pero si a mis 40 elijo libremente tomarme una foto más subida de tono, ¿cuál es el problema? Eso no me convierte en mejor o peor mujer; menos en una mejor o peor profesional".



Bolocco recalca que "nunca he basado mi carrera en el aspecto físico ni en la sensualidad. Y que lo haga no le da derecho a nadie a pedirme hacer algo que no quiera ni a otras mujeres a imponer lo que quieren que hagas como género".



Por otro lado, la hermana de Cecilia también defendió el uso de los cuestionados piropos, aunque todo depende del contexto.



"El límite lo pone cada una. Es algo subjetivo, por tanto, difícil hacer una norma al respecto. A mí el piropo simpático no me molesta a diferencia de uno subido de tono, pero, insisto, ese límite lo pongo yo. Catherine Deneuve o Natalia Valdebenito tienen un discurso más duro en sus posturas y es respetable. Natalia piensa que ningún hombre que no conoce puede decirle linda; yo en cambio, si no se cae en lo vulgar, me siento halagada", afirmó.