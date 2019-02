Di Mondo sobre su look para la gala del Festival: 'Me emocioné al verlo. Lo diseñaron 20 personas'

El fashionista Di Mondo promete ser uno de los máximos protagonistas de la gala del Festival de Viña del Mar, debido a los particulares looks que muestra cada año en la alfombra roja del certamen.

En conversación con ADN, el chileno que recibe en Nueva York, afirmó: "Está listísimo mi look. El martes en la mañana se terminaron unos pequeños detalles y viajé ese mismo día en la noche a Chile (...) Lo diseñé yo en conjunto con el estudio de diseño de mi novio y me emocioné al verlo. Al final fueron 20 personas las que trabajaron en la tenida, porque tiene muchos, muchos detalles".

En esa línea, agregó que "a mi me gusta experimentar y siempre proponer diferentes looks y con diversos conceptos también y se notará en esta gala. Mi novio viajó conmigo el martes y el miércoles en la tarde nos pusimos a filmar un video maravilloso que ya es tradición, además desfilará junto a mí en la gala".

Consultado sobre quiénes de los rostros deberían ser un poco más osados, lanzó: "Yo no soy asesor, así que no sé. No suelo estar pendiente de los demás en sus looks, así que no sabría decir".

¿Cómo es la gala de Viña en comparación a otros eventos de talla internacional? "Como evento en sí está bastante a la par de eventos internacionales. Pero a los invitados les falta más osadía y querer pasarlo bien. Muchos se ponen muy nerviosos y eso cohibe al final".

¿Cúales son tus favoritos para el Festival? "De los humoristas me encanta Felipe Avello y la Cami (Gallardo), pero lamentablemente no podré estar cuando cante ella, porque en esa fecha estaré fuera del país".

¿Te consideras Fashionista? "El año pasado aparecí en una película. Soy bastante conocido por mi estilo auténtico y único y no es menor que la gente lo reconozca. Uno puede creerse lo que sea, pero si la gente no lo reconoce de esa manera no significa nada", manifestó Di Mondo.

Finalmente, se refirió a sus planes que tiene para este año. "Estoy con varios proyectos que todavía no puedo contar. Son demasiado buenos, pero no puedo contar ningún detalle. Se vienen cosas interesantes que vengo trabajando hace un buen tiempo y la verdad es que estoy muy muy feliz", cerró.