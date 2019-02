Devilman Crybaby y My Hero Academia triunfaron en los Anime Awards 2019

Devilman Crybaby y My Hero Academia se convirtieron en los grandes ganadores de los Anime Awards 2019, premios organizados por la plataforma Crunchyroll.

Según el servicio de streaming, votaron más de cinco millones de usuarios alrededor del mundo en 15 categorías.

La producción de Netflix, Devilman Crybaby, se quedó con los premios principales: Anime del Año y Mejor Director para Masaaki Yuasa.

Por otro lado, la tercera temporada de My Hero Academia se quedó con cinco premios: Mejor Antagonista, Mejor Chico, Mejor Actuación en Inglés (Cristopher Sabat como All Might), Mejor Pelea y Mejor Película (My Hero Academia: Two Heroes).





En esta última categoría dejó atrás a la nominada al Oscar, Mirai no Mirai (Mamoru Hosoda), mientras que en mejor pelea derrotó a Gokú vs Jiren de Dragon Ball Super.

Durante la ceremonia, también se le otorgó el premio Industry Icon Award al presidente de estudios Bones y productor de aclamadas series como Cowboy Bebop y Fullmetal Alchemist, Masahiko Minami, por su contribución al anime..

Revisa la lista completa de ganadores.