'Destronó a Gente de Zona': Álvaro Escobar fue trending topic en rutina de Jorge Alis

Jorge Alis conquistó totalmente al público de la Quinta Vergara en la cuarta noche del Festival de Viña 2019, donde hizo llorar a muchos de la risa. Uno de ellos fue a el actor Álvaro Escobar, y los usuarios de redes sociales lo notaron.

"Destronó a Gente de Zona", decían algunos, recordando a los músicos cubanos fueron símbolo de la risa en el Festival pasado.

El actor lloraba de la risa con la rutina del comediante, y no podía controlar las carcajadas, lo que logró que fuera trending topic en Twitter.

Revisa aquí alguno de los memes:

Si el año pasado era Gente de Zona, ahora es Alvaro Escobar que no deja de reír y toda la Quinta disfruta de #JorgeAlis en #Viña2019 #viña19xfoxlife pic.twitter.com/VBi0dgyBZx

Comparte a este Álvaro Escobar de la risa para que no te falte... risa #JorgeAlis #Viña2019 pic.twitter.com/yxe5ithc6L

Alvaro Escobar is the new Gente de Zona https://t.co/N4mjhTSAC8