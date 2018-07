Despiden al director de Guardianes de la Galaxia por tuits ofensivos

No va más. El director de los Guardianes de la Galaxia fue desvinculado, luego de que las redes sociales compartieran tuits ofensivos que escribió James Gunn en 2008 y 2009. En los mensajes divulgados en Twitter en los que se refiere a la violación, la pedofilia, los atentados del 11 de septiembre y el Holocausto ejecutado por los nazis.

En uno de ellos el cineasta de 51 años bromea con cómo debe sentirse una mujer al ser violada: "Lo mejor de ser violada es cuando terminas de ser violada y es como '¡se sintió bien, no fue una violación!'". El presidente de Walt Disney, Alan Horn, dijo que los tuits "son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio".

Gunn aseguró que "mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, esfuerzos fallidos y desafortunados por ser provocadores (...) Los he estado lamentando por muchos años, no solo porque fueron estúpidos, nada graciosos, tremendamente insensibles, y ciertamente no provocativos como esperaba".