Despiden a trabajador chileno tras realizar el "Kiki Challenge" en plena faena

El "Kiki Challenge" no es diversión para todos y esta semana cobró a su primera víctima en Chile. Un trabajador de la Minera Antucoya se quiso unir al desafío de bailar afuera del auto mientras este estaba en movimiento, sin embargo, la broma le costó caro y fue despedido.



El video, donde se muestra al exoperador de la compañía moviéndose al ritmo de "In my feelings" de Drake, se viralizó en las redes sociales y ya cuenta con más de 240 mil reproducciones en Facebook.



Desde Soy Chile se contactaron con la minera, que confirmó la desvinculación de su exempleado: "El trabajador fue desvinculado por causa de esta situación, porque puso en peligro su vida y la de su compañero".



"Hacemos un llamado a todos nuestros trabajadores que están viendo este video y al público en general, que esto no es una conducta digna de imitar", agregaron desde la compañía.