Despiden a director de Canal 13 acusado de acoso y cancelan emisión de programa denunciante

Luego de que la modelo y ex chica reality, Aynara Eder, denunciara al director de Canal 13 y parte de la realización del espacio "Directo al corazón", Carlo Pontiggia, por llevarla contra su voluntad a un motel en el programa "The Lao" del canal Vive de VTR, causaron serie de consecuencias.

Primero, se reveló que Juan Pablo Ibáñez, conductor y productor ejecutivo del programa, recibio llamados de "advertencia" del involucrado para que no se exhibiera la edición donde la mujer relataba los hechos y que si, llegaba a salir, arriesgaban acciones legales.

"Me mandó un mensaje diciendo que a él no lo habíamos llamado, que no teníamos la versión de él, y lo encontré súper cierto, súper sensato de su parte", indicó al sitio Glamorama.cl, agregando que "si no tenemos certeza ni respaldo de la opiniones que emitió Aynara, y tampoco tenemos la versión de Carlo Pontiggia, decidimos que lo más sensato y más responsable era no exhibir el programa".

Esto obligó, este miércoles por la noche, a no transmitir las declaraciones de la mujer, a las que de todas formas tuvo acceso el sitio de espectáculos.

Por otro lado, esta mañana Canal 13 confirmó también a Glamorama que Pontiggia fue desvinculado debido a la denuncia.