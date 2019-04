Desde Iron Man 3 hasta Vikingos: La programación de los canales televisivos durante Semana Santa

Los diversos canales de televisión han comenzado a hacer públicas sus programaciones para los tres días de Semana Santa, donde la variedad es el elemento destacar.

A diferencia de años anteriores, las películas religiosas no se tomarán las pantallas 24/7, sino que buscarán ofrecer un catálogo mucho más surtido para todos los gustos.

Comenzando por canales nacionales como Canal 13, la programación religiosa estará presente desde muy temprano, durante todos los días. Mientras que con el paso de las horas se pasará a los shows infantiles como "Los Simpsons" y "Malcom" para cerrar con su programación prime habitual.

Otro ejemplo es Mega, que sólo tendrá una oferta especial para el día viernes, donde presentarán filmes lejanos a la temática como "Osos", "Iron Man 3", "El Rey Arturo" y especiales de sus teleseries.

Incluso la cadena Fox, para los que posean TV Cable, tendrá exclusivas maratones para cada día. Por lo tanto, el jueves comenzará "Vikings", el viernes "Outlander", el sábado "The Walking Dead" y el domingo "This Is Us".

La Red, por su parte, mantendrá la tradición con los clásicos filmes como "Julio César", "Moisés", "Ben Hur" o "El perro que salvó la pascua" durante el fin de semana.