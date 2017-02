Descubren secreto del Donkey Kong 64 a 17 años de su lanzamiento

Un usuario de Twitch y speedrunner (jugador experto que se dedica a terminar lo más rápido posible un videojuego) llamado Isotarge encontró un inédito secreto del Donkey Kong 64 pese a que han pasado 17 años desde su lanzamiento.

En el videojuego uno puede encontrar monedas arcoiris escondidas en las etapas. Se creía que solo habían 976 monedas en total. Sin embargo, Isotarge encontró recientemente la moneda número 977.

La moneda de arcoiris está escondida en el nivel 5, Bosque de Hongos, y permaneció oculta todos estos años porque está tapada por el pasto del nivel, lo que invisibiliza el lugar exacto donde golpear para extraer la moneda.

@rvaliantine @github Sure, it's in Fungi Forest, through the blue tunnel by tag barrel near the Mill, here's another photo pic.twitter.com/Dl9v5OgrQG