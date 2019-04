Descubren enfermedad en las patas de los huemules que amenazan su existencia

Un análisis realizado por investigadores del mundo y en el que participó el docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, Cristóbal Briceño, identificó una extraña enfermedad que afecta a las patas de los huemules, la cual amenaza la vida de este animal que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Según comentó el académico, un parapoxvirus sería la causa probable de esta enfermedad podal que causa dolor intenso, inflamación, pérdida parcial o completa de las pezuñas y, en muchos casos, la muerte. Además, explicó que el 40% de los ejemplares que padecieron la enfermedad murieron.

El estudio fue publicado en la revista científica PloS One y fue liderado por Wildlife Conservation Society, One Health Institute de la Universidad de California, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Favet.

"Sabíamos que los huemules se estaban enfermando y muriendo con estas lesiones durante varios años, pero no conocíamos qué las estaba causando", comentó Marcela Uhart, veterinaria de fauna silvestre del One Health Institute y directora del Programa Latinoamericano del Karen C. Drayer Wildlife Health Center. En esa línea, agregó que "estamos muy satisfechos de haber encontrado una causa potencial para esta enfermedad. Ahora tenemos que aprender más para estar mejor preparados y poder ayudar a esta especie".

Sobre esto, también se refirió Alejandro Vila, director científico de Wildlife Conservation Society Chile, quien precisó que "considerando la situación crítica del huemul, este hallazgo es un paso sumamente importante para identificar e implementar soluciones". "Seguiremos trabajando estrechamente con todas las instituciones relevantes para la recuperación de esta especie emblemática", siguó.

Los análisis de laboratorio realizados sugieren que esta afección se pudo haber originado en el ganado, pero que aún falta profundizar en la investigación para confirmarlo. Esto, porque el ADN del parapoxvirus presente en la muestra estudiada es muy similar a virus bovinos.

También, se indica que contar con un sistema bien preparado para monitorear la población, recolectar muestras de alta calidad y enviarlas a laboratorios de diagnóstico podría ayudar a los investigadores y a las agencias de gobierno en la rápida identificación de los problemas que enfrenta el huemul y así poder ayudarlos.

"Es muy poco frecuente poder identificar enfermedades en especies amenazadas", señaló Uhart, añadiendo que "en el caso del huemul, las enfermedades son una de las razones por las que no le va bien. Un marco de colaboración que involucre a las diferentes partes interesadas puede ayudarnos a movilizar los recursos necesarios para diagnosticar problemas y ayudar a la especie".