Descubren en Hawaii la palta más pesada del mundo

Pamela Wang es una mujer que salió a dar un paseo en Hawaii para recoger algunos frutos silvestres maduros que crecen naturalmente en la isla.

Sin embargo, esta vez se topó con uno que jamás había visto: Una palta que tenía el tamaño de una cabeza, según sus propias palabras.

Según informó AP, el fruto estaba posado debajo de un árbol que se extiende hacia la calle y la ley permite poseer gratis cualquier objeto encontrado fuera de los límites de la propiedad privada.

