Descubren en Chile a abuelita de 95 años que es fanática de Game of Thrones

Una entrañable historia fue descubierta en Chile a días del estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones: una abuelita de 95 años fanática de la serie.

Se trata de Eleonora Ludomilia Quiroz Venegas, quien pese a padecer una leve sordera sigue la producción de HBO desde el año 2014 en compañía de sus nietos.

Según relató su nieto Fabián Araneda a CNN Chile, es fanática de los géneros fantásticos y policiales, como la obra de Agatha Christie, la saga de Harry Potter o la trilogía de El Señor de los Anillos.





Quiroz nació el 9 de marzo de 1924. Creció rodeada de libros en una casa acomodada en pleno centro de Santiago. Su situación económica comenzó a complicarse cuando sus familiares -históricos militantes del Partido Comunista- fueron perseguidos en los años de la Ley Maldita (1948).

Se casó seis años después con Jorge Núñez, carpintero y minero que se radicó en la capital. Se fue a vivir a San Miguel, tuvo siete hijos y trabajó como bibliotecaria en la Universidad Técnica del Estado (UTE, actual Usach).

En 1972 quedó viuda. Tras el Golpe de Estado fue detenida política y trasladada al Estadio Chile. Sin embargo, tras quedar en libertad volvió a trabajar de bibliotecaria y comenzó a desarrollar su pasatiempo favorito de ver series.

Comenzó con La Casa de la Pradera en los años '70, años después con La Reportera del Crimen, hasta llegar a Game of Thrones. "Echamos la talla y me dice 'pucha, ojalá no morirme antes de que termine para no quedarme con las dudas'", cuenta su nieto.