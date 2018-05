Descubren chistes cochinos y comentarios sobre sexualidad en nuevas páginas del diario de Ana Frank

La Casa de Ana Frank presentó dos hojas inéditas del diario de la niña que escribió de primera mano los horrores del nazismo. Las páginas estaban cubiertas con papel adhesivo y contenían chistes subidos de tono y comentarios sobre educación sexual y prostitución.

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI