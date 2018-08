Descubren cementerio de 5 mil años que contradice teoría sobre primeras sociedades complejas

Un equipo internacional de científicos descubrió, en torno al lago Turkana, en Kenia, el cementerio monumental más antiguo y grande en el este de África, construido hace cinco mil años por una sociedad igualitaria de pastores trashumantes.

Según el equipo de la Universidad de Stony Brook, en Estados Unidos, y del Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia de la Humanidad, en Alemania, el hallazgo contradice el discurso imperante en las primeras sociedades complejas: a pesar de conformar una sociedad sin jerarquía social estratificada, los pastores construyeron un proyecto público de esta magnitud.

Históricamente los arqueólogos han sostenido que las poblaciones construían monumentos públicos permanentes como recuerdo de una historia, unos ideales y una cultura compartidos cuando habían establecido una sociedad agrícola asentada y socialmente estratificada con abundantes recursos y un liderazgo fuerte.

El descubrimiento del cementerio de Lothagam Norte "desafía las ideas precedentes sobre la monumentalidad" y el prerrequisito de la existencia de una jerarquía social rígida, señaló Elizabeth Sawchuk, de ambos centros de investigación.

Según la científica, "a falta de cualquier evidencia, Lothagam Norte constituye un ejemplo de monumentalidad sin relación demostrable con el surgimiento de una jerarquía", lo que obliga a considerar otras narrativas de cambio social.





"Este descubrimiento nos obliga a reconsiderar cómo definimos la complejidad social y la clase de motivos que lleva a grupos de personas a crear arquitectura pública", agregó por su parte Elisabeth Hildebrand, de la Universidad de Stony Brook y autora principal del estudio que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Al parecer, Lothagam Norte fue construido durante un periodo de cambios profundos: el pastoreo recién se había introducido en la cuenca de Turkana y los recién llegados con ganado se encontraron con diversos grupos de pescadores, cazadores y recolectores que vivían ya en torno al lago.

Los pastores podrían haber construido el cementerio como lugar de reunión, para crear y mantener redes sociales con el fin de hacer frente a los grandes cambios económicos y medioambientales y, según Anneke Janzen, del Instituto Max Planck, para "fortalecer la identidad de comunidad".

Se estima que al menos 580 personas fueron enterradas en la cavidad central, hombres, mujeres y niños, todos en el mismo lugar y sin recibir ningún trato especial.