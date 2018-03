Depeche Mode: Revancha, emoción y revolución

Rocío Novoa, ADN.cl

Las visitas de Depeche Mode a Chile siempre son acontecidas y oscuras: En 1994 fue el mismo día de un superclásico y de la muerte del exintegrante de La Ley, Andrés Bobe; y en 2009 llovió copiosamente y granizó en un Club Hípico que no estuvo preparado para el masivo reto.

Así que un soleado día de marzo en el siempre acogedor Estadio Nacional, ya era auspicioso. El que Perú, parada anterior de la "Global Spirit Tour" se haya quedado sin Presidente o que estemos en medio de jornadas de alegatos en La Haya parecen detalles frente a las anteriores previas del trío inglés, que finalmente ofreció un show correcto, con un muy buen sonido, sin mayores sobresaltos e ideal para apreciar la calidad e influencia de una banda imprescindible en el playlist de cualquier fiesta chilena que se precie por su diversidad.





Símbolos de ese valor tan importante en nuestro ADN, Martin Gore, Dave Gahan y Andrew Fletcher, en perfecta forma, se subieron al escenario y fueron abordados por el fervor de los fanáticos de reja que esperaron todo el día, por los que ocuparon los puestos más lejanos y quienes primero llenaron las ubicaciones, las mismas que abandonaron apenas apagaron las luces y sonó una "Revolution" que perfectamente inspira su actual colección de canciones: la de The Beatles.

Ellos mismos se preguntan, a lo largo de las más de dos horas de show, dónde está la revolución, y articulan un discurso que busca una respuesta en la nostalgia de sus grandes canciones, como "It's No Good", "Useless", "Enjoy The Silence" o incluso "Precious", en más de 30 años de carrera, y también en las de Spirit, su más reciente disco, donde mostraron clips que también guiaban la conversación hacia la libertad, la tolerancia y la alegría de ser uno mismo.

Casi 50 mil personas comprobaron que Depeche Mode es parte transversal del gusto local, sonando fuertes, industriales y ofreciendo un show generoso, pero que nunca será suficiente frente al culto que han logrado forjar por estos lados.





Setlist

Going Backwards

It's No Good

Barrel of a Gun

A Pain That I'm Used To

Useless

Precious

World in My Eyes

Cover Me

Insight

Home

In Your Room

Where's the Revolution

Everything Counts

Stripped

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

Encore:

Strangelove

Walking in My Shoes

A Question of Time

Personal Jesus