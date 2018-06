Dënver anuncia separación y show de despedida

A través de una entrevista en el diario La Tercera, Dënver, el dúo de San Felipe compuesto por Mariana Montenegro y Milton Mahan que se destacó por ser uno de los puntales del llamado "nuevo paraíso de pop" por el diario El País y autores de la música del corto "Historia de un oso", ganadora del primer Oscar para Chile, anunció su separación.

"Llevamos más de doce años juntos, cuatro discos, y creo que es necesario un descanso. Cada uno empezó a desarrollar una inquietud solista y se hizo difícil destinar la misma energía a ambos proyectos", indicó la vocalista que, por estos días, pone música como "Arigato" y prepara nueva música junto a Alejandro Paz.

Pero también influyó la acusación de violencia realizada por la música Felicia Morales a Pablo Muñoz, dupla creativa de Mahan y con quien tenía un estudio. "Yo creo que también tuvo algo que ver [con el fin de Dënver]. Fue muy fuerte lo que pasó y un detonante de un montón de cosas. Muchos nos pidieron una opinión y no sé si ahora pueda darla, porque hay temas legales entre las partes involucradas. No sé si el silencio fue la mejor decisión, pero sí puedo decir que la sociedad con Pablo se disolvió inmediatamente y que ya no tenemos el estudio", explicó.

El próximo 18 de agosto será su show de despedida en la discoteque Blondie, donde esperan una gran fiesta. "Yo creo que recién esa noche nos vamos a dar cuenta que es la última vez", expresó Montenegro.