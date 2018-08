Denunciante de Asia Argento: "Creía que había un estigma social hacia un hombre víctima"

El actor Jimmy Bennett habló por primera vez de su denuncia de abuso sexual contra Asia Argento y aseguró que había decidido lidiar con ello directamente con la actriz, pero que el "trauma reapareció cuando ella confesó ser víctima" de abuso.

"Era menor de edad cuando todo esto ocurrió, y traté de buscar justicia de una manera que me hiciera sentido en ese momento, porque no estaba listo para enfrentar las ramificaciones de hacer pública mi historia", agregó en un posteo en Instagram.

Bennett explicó que, cuando ocurrió el abuso, "aún creía que había un estigma social hacia un hombre víctima".

"Pensé que la gente no entendería lo que pasó desde los ojos de un adolescente", sumó.

The New York Times publicó que Jimmy Bennett exigió un pago para no hablar de la relación sexual que sostuvo con Asia Argento cuando tenía 17 años, en 2013, la que describió como un abusó. Hizo llegar su demanda poco después que la actriz denunciara públicamente a la actriz italiana.

Según el medio, una fuente anónima les entregó fotos y documentos relacionados con el acuerdo monetario.

Argento negó haber tenido relaciones sexuales con Bennett, pero TMZ publicó una foto tomada ese día (ambos a torso desnudo, tendidos en una cama) y una serie de mensajes en las que la europea discutía el reportaje de The New York Times con una amiga y reconocía que sí había tenido sexo con el acusador, pero que él había comenzado las insinuaciones. Incluso habló de una obsesión de larga data por parte del joven.