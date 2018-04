Denuncian agresión de Carabineros tras creer que diabética inyectándose insulina era drogadicta

Una joven diabética usó su cuenta de Facebook para denunciar ser víctima de una agresión al interior del Metro por parte de los guardias de la empresa de transporte y de Carabineros, debido a que pensaban que era una drogadicta.

La persona relata que por primera vez y por una emergencia ante un alza de azúcar en la sangre, se vio en la obligación de inyectarse con insulina en el Metro. "Al momento que me inyecté las dos señoras que estaban al lado mío salieron corriendo", relató a ADN la joven.

Tras eso llegaron dos carabineros y un guardia del Metro, que la cuestionaron por lo que se estaba inyectando y especularon que eran drogas, "a lo que el guardia y un carabinero me tomaron muy fuerte de las manos y me pusieron contra la pared, dejándome sin movilidad, y casi sin poder respirar. Me puse tan nerviosa y me dio tanto miedo que vomité", relató la joven en su publicación.

"Con la luma me pegaron en el costado de la cadera", explicó a ADN la joven contando que luego le exigieron que les pasara el lápiz con insulina, lo rompieron en su presencia, y tras tomar su olor uno de los carabineros le dijo "ándate".

La joven solicitó en redes sociales y tras conversar con ADN que los testigos que grabaron la situación le compartieran el video para revisarlo y determinar las acciones a seguir.