Denuncian a Mauricio Pesutic por agresiones verbales y daños en conocido café de Punta Arenas

El destacado actor de teatro, cine y televisión, Mauricio Pesutic, se tomó la portada de los diarios locales de Magallanes tras un incidente que protagonizó con los empleados de un conocido café.

Los trabajadores aseguraron que el artista, buscando exigir una atención rápida, los insultó y realizó diversos daños al mobiliario del lugar.

"Yo soy quien preparo los jugos y cafés, y este señor llegó y se paró en la barra pidiendo la carta. Se le dijo que enseguida, pero el dijo que la quería de inmediato y le pegó a la barra. Yo le dije que no puede tratarnos así y ahí fue que me empezó a insultar con groserías. Le dije a mi compañera que no lo atienda y que se vaya. Seguí haciendo los jugos y el tomó unas bandejas con loza y me las tiró, pero cayó a un lado", relató Wendi Vanesa Duque, parte del café Tapiz, al diario El Pingüino.

Tras lo ocurrido en la barra, el hecho continuó, según su testimonio. "Le pedí a mi compañero que lo sacara y forcejearon un poco. Cuando se iba, mi compañero lo siguió y llamó a Carabineros, que nos tomó la declaración y lo detuvieron", explicó.

"Él en todo momento nos miraba señalando que era nuestra obligación atenderlo rápido, y para nosotros era un cliente como los demás que habían. Sentimos discriminación por la forma que nos trató, incluso a mi compañero le dijo que se vaya a su país", indicó Duque.

En la misma línea, otro de los trabajadores, Derek Romero, confirmó lo sucedido mientras intentaban sacarlo. "Cuando se iba a su hotel llamé a Carabineros, siguiéndolo hasta allá donde forcejeó. Hubo varios cruces de palabra y una actitud xenófoba".

Carabineros detuvo a Pesutic en el Hotel Savoy y luego fue trasladado hasta el Hospital Clínico de Magallanes, para constatar lesiones. Luego, y según La Prensa Austral, fue llevado hasta el cuartel de la primera comisaría, donde por orden de la fiscal de turno, Wendoline Acuña, fue dejado en libertad.