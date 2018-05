Denisse Malebrán denunció agresión machista por parte de conocidos comediantes

Una clara y dura denuncia reveló, a través de una columna, la cantante y líder del grupo Saiko, Denisse Malebrán, quien fue objeto de duras ofensas e insultos por parte de los conductores y comediantes del programa "El amor es más fuerte", Benito Espinosa, Lucas Espinoza e Ignacio Socías.

En el texto, publicado en sitio "Braga" de El Mostrador, indicó que en el año 2014 los comediantes emitieron "un capítulo donde su rutina se basó en situar "cosas" de una amplia dimensión que podían caber en mi vagina. Sí, lo que leen. Tres conductores competían en la genialidad de mencionar qué podría entrar en ese espacio de mi cuerpo", escribió.

Y agregó que según los comediantes, "podía encontrarse objetos de gran valor sentimental, como el esperado estadio del Club Deportivo de la Universidad de Chile o cosas de menor importancia, pero de un porte imponente, como toboganes y/o aviones, que se caracterizan por su gran tamaño. No conformes con el calibre de la humillación pública, en la que instaban al público a participar y mencionar qué otros objetos de gran tamaño podían estar dentro mío, fueron más allá y salieron "bromas" como que en mi vagina se encontraban restos de los Detenidos Desaparecidos y también los de Felipe Camiroaga", añadió.

Malebrán puntualizó esos últimos aspectos buscando generar debaten respecto al "límite que puede tener o no un "humor irreverente" o entender que sencillamente el mal gusto de un grupo de machistas, que se sobrepasa de la misoginia al descriterio, indolente y deshumanizado, no puede ser aceptado como una rutina artística", expresó.

"Ignacio Socías, uno de los conductores del espacio, comenzó a alardear con la temática desde su cuenta de Twitter y fue así como me enteré de lo que estaba siendo transmitido. Orgulloso de su sketch, subió a su cuenta cada una de las cosas que hoy les cuento, festinando con la suma de personas y objetos que se podían observar en mi interior si me pusieran en la posición que te entregas arriba de una camilla ginecológica", agregó, indicando que tras este hecho el comediante fue expulsado del programa "El Club de la Comedia", donde se encontraba por esos días, y que él mismo la culpó públicamente tratándola de "mafiosa".

"No, no fui yo la que le causó daño al señor Socías, me lo causó él a mí junto a otros, riéndose de mi condición de mujer cuestionada públicamente en una infantil asociación que hacía referencia a mi dignidad como persona", respondió en el texto publicado casi cuatro años después del hecho.

Además, pidió a sus lectores que imaginaran "el pudor de reproducir lo que había pasado. Tener que explicar que había unos "tipos" que hacían chistes sobre mi vagina y que, en medio de su carrera por hacerse notar como creativos, habían usado la figura de un conductor trágicamente fallecido y la violación a los derechos humanos de compatriotas que fueron desaparecidos. No, no había una forma cuerda de abordarlo y solo me sumí en una vergüenza incomprensible de no entender el "por qué a mí"", reflexionó.

Indicando que no había optado por seguir acciones legales para no darle mejor importancia y que la rabia le había durado mucho tiempo, admitió que quiso denunciar el hecho porque el pasado viernes uno de los tres implicados le extendió disculpas poco antes de encontrarse en un ptorama. "La urgencia de Espinosa para conversar, era identificarse como otro de los conductores del programa en que me agredieron sexualmente el 2014 y quería disculparse. Habían pasado 4 años desde su brutal participación y ahora, a días de estar frente a frente, se atrevía a decirme que fue un error que le avergonzaba y que esperaba que recibiera sus disculpas", ilustró.

"Hasta hoy no sabía que uno de mis agresores anima este programa de TV ni que Socías lidera un programa con bastante éxito (Frente Fracasados) y que actúa en vivo haciendo stand up con mujeres comediantes sin una gota de vergüenza. Y me cuesta creer que a ellas les cause gracia la degradación de otras, vista como objeto de burla porque a su parecer merece ser catalogada como una receptora de objetos contundentes por su conducto vaginal", escribió la cantante, explicando que no aceptará disculpas. "No caballeros, esos tiempos ya pasaron. Así como las disculpas fuera de tiempo", cerró.