Denisse Campos revela quiebre definitivo con Daniella: "Me aburrí de ser su hermana"

Daniella Campos volvió a la palestra el martes pasado al referirse sobre el actual distanciamiento que vive con su hermana Denisse.



Denisse no ocultó su enojo y acudió este miércoles hasta el "Muy Buenos Días" para realizar sus descargos: "Esta es una pelea ordinaria. No tengo ningún sentimiento por ella. Siempre está hablando de mí. Ella quiere destruirme y hacerme daño".



Pese a asegurar que el quiebre es definitivo, no reveló los detalles del distanciamiento, pero aseguró que fue "algo muy grave que hizo conmigo y que no tiene perdón".



"He preferido tomar la opción de no verla más. No le tengo cariño, no siento nada por esa señora. Me cansé de ser su hermana, ella es una persona mala", agregó.