Denise Rosenthal y el Festival de Viña: "Lo pasé pésimo" pero "obvio que volvería"

Denise Rosenthal conversó en Ciudadano ADN desde la FILSA 2017 sobre su primer libro, "La vida en movimiento", señalando que "está dirigido a todos quienes quieran conocer mis pasos".

Uno de los aspectos que más emocionó a la actriz y cantante al escribirlo fue que "iba imaginando que la gente iba a estar leyendolo, entonces al escribirlo no me sentía tan sola en una pieza. Me sentía en un concierto, pero en mi mente", y eso es algo muy bonito", tanto así que "terminé el libro y me dio pena".

Rosenthal recordó uno de los pasajes de "La vida en movimiento" que recuerda su experiencia cuando participó junto a Amango en el Festival de Viña de 2008, señalando que "no estaba conforme con mi trabajo y eso me hacía sentir profundamente insegura, y eso de alguna u otra manera se ve reflejado en el desempeño".

Es por eso que señaló que la experiencia al pasar por el evento fue que "lo pasé pésimo. Lo pasé mal", aunque también tiene claro que "obvio que volvería".