Denise Rosenthal respondió con dureza a quienes la trataron "gordita"

La cantante Denise Rosenthal es una de las chilenas más seguidas en Instagram, en donde suele compartir parte de su vida con los fanáticos.

Pero esta vez ocupó la red social para hacer un llamado a todos aquellos que la tildaron han tildado hace un tiempo de "gordita".

A través de una serie de "stories" dijo que "no es la primera vez que quiero hablar de esto", pidiendo además que por favor reflexionemos y nos cuestionemos cuáles son las estructuras sociales bajo las que estamos expuestos.

"Replanteémonos las cosas. Querámonos a nosotros mismos, aceptemos nuestras diferencias. No caigamos en sentir que tenemos que ser de una manera, de que nos exijan. Querámonos en la diferencia", opinó Rosenthal.

Además, aseguró que es muy difícil la aceptación personal, pero que tenemos que reconocer que hay distintos cuerpos, personas, influencias e identidades. "Intentemos buscar nuestro bienestar", enfatizó.

Para terminar fue muy tajante en decir: "Me importa una real "mierda" si piensan que estoy gordita, flaca o su apreciación física que tengan de mí. Esta soy".

"Yo me quiero, yo sé que soy hermosa. Está todo bien, no me afecta para nada ese comentario, pero hay gente a la que sí le puede afectar y eso me preocupa", expresó.