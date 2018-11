Denise Rosenthal relató cómo encaró a hombre que la trató de "Zorrental": "Me puse terrible brígida"

Denise Rosenthal relató durante su visita al programa Alguien Tiene que Hacerlo, de Big Radio, un particular episodio que vivió hace algún tiempo cuando un hombre la trató de "Zorrental".

La intérprete, que se encontraba promocionando su nuevo videoclip "Encadená", contó que el aludido "le dice a uno de los técnicos: 'ah, buena, estay con la Denise Zorrental, jajaja'. Y yo escuché la 'weá' poh', entonces salí de la carpa y le digo '¿qué 'weá' dijiste?'".

"Y me mira y me dice 'nada, si yo dije Denise Rosenthal, Denise Rosenthal dije yo'. Pero le dije, 'tú creí que soy weona, si te escuché, estoy acá, la carpa es una tela'. Me mira y me dice 'no, no', y todos cagados de miedo", relató entre risas.

Para finalizar su anécdota, Denise, comentó que "ahí le dije '¡Y dímelo a la cara pa' la próxima poh', 'conchetumadre''. Si tení algo que decirme... Y ahí me puse terrible brígida, ahí se quedó callado".

En esa línea, la cantante sostuvo en que no tiene problemas en escuchar cosas de este tipo cuando se las dicen a la cara, pero "odia" que hablen a sus espaldas.