Denise Rosenthal participará en el show de Camila Cabello en Chile

El próximo 18 de octubre, la cantante cubana Camila Cabello se presentará en el Movistar con su primer show en solitario llamado Never Be The Same Tour, donde una de las artistas invitadas será Denise Rosenthal.

En el último tiempo, Denise lanzó su nuevo álbum "Cambio de Piel", el que ya ha alcanzado varios #1 en radios nacionales con "Isidora" y la canción que recibe el mismo nombre que el disco.

Por otra parte, sus videos ya reúnen más de 40.000.000 de reproducciones en nuestro país, recibiendo cientos de comentarios positivos por su bailable material.

Las entradas al concierto de Camila Cabello están por agotarse y puedes conseguir las últimas a través de Punto Ticket.