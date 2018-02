Denise Rosenthal: "Lo pasé mal porque no estaba 100% conforme con lo que estaba haciendo"

La cantante Denise Rosenthal estuvo en el Ciudadano ADN presentando en vivo su nuevo single "Cabello de Ángel" y reveló cómo ha sido enfrentar su carrera alrededor de los prejuicios.

"A veces lo paso mal. Creo que es parte del proceso también aceptarse y no buscar la validez en otros", reveló, agregando que lo pasó mal en un momento "porque no estaba 100% conforme con lo que estaba haciendo, entonces sentía que no estaba comunicando todo lo que quería o no había logrado plasmarme a través de mi música", admitió.

Además, repasó su relación en las redes sociales, el desafío de renunciar completamente al playback y sus próximas presentaciones.